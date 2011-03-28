Home Senza categoria CONSIGLIO FEDERALE FIR A BOLOGNA L'1 E 2 APRILE

di Redazione 28/03/2011

CONSIGLIO FEDERALE FIR A BOLOGNA L'1 E 2 APRILE Roma – E’ convocata per venerdì 1 e sabato 2 aprile, presso lo Sheraton Hotel di Bologna, la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. Particolarmente ampio l’ordine del giorno dell’assise, con le comunicazioni del Presidente ad aprire i lavori. Sul fronte dei diritti televisivi, il Presidente relazionerà i colleghi consiglieri in merito alla copertura del Junior World Championship (Mondiale U20) in programma in Italia nel prossimo mese di giugno ed allo stato delle trattative del Board celtico per la messa in onda della Magners League 2011/2012. Il Presidente federale aggiornerà inoltre il Consiglio in merito allo stato delle sponsorizzazioni, allo sviluppo ed al lavoro svolto dalle Accademie ed ai rapporti con le due Franchigie italiane partecipanti alla Magners League. Al termine del Consiglio verranno inoltre rese pubbliche le liste degli atleti di interesse nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, già messe a disposizione di MPS Aironi e Benetton Treviso nel mese di febbraio su base confidenziale al fine di consentire per tempo eventuali interventi sulle rispettive rose di giocatori. Sul fronte amministrativo è prevista l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno fiscale 2010, mentre tra gli adempimenti staturati sono in programma la pubblicazione della Circolare Informativa per la stagione 2011/2012 e l’approvazione del nuovo Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia. Per quanto concerne infine il settore tecnico verranno presentati il planning del Campionato Italiano d’Eccellenza 2011/2012 ed il nuovo progetto per il rugby di base.

