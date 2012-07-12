Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CONSIGLIO FEDERALE FIR IL 20-21 LUGLIO A PARMA

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
CONSIGLIO FEDERALE FIR IL 20-21 LUGLIO A PARMA Roma – E’ convocata per venerdì 20 e sabato 21 luglio a Parma la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. All’ordine del giorno dell’organo di governo del rugby italiano l’identificazione della data dell’assemblea ordinaria elettiva e la nomina della commissione verifica poteri e scrutinio. Il Presidente relazionerà il Consiglio circa i diritti televisivi dei Cariparma Test Match e del Rabodirect PRO12. Il settore tecnico definirà nel corso dell’assise la composizione del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/13, la struttura dei gironi e le date di disputa dei vari campionati nazionali.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

DUE GIOVANI PROMESSE DEL RUGBY ITALIANO RINFORZANO LA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Articolo Successivo

PUBBLICATO IL NUOVO STATUTO FEDERALE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019