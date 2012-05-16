CONSIGLIO FEDERALE FIR SABATO 19 MAGGIO A PARMA
di Redazione
16/05/2012
CONSIGLIO FEDERALE FIR SABATO 19 MAGGIO A PARMA Roma – E’ convocata per sabato 19 maggio a Parma la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. Nel corso della riunione, l’assise esaminerà la relazione della commissione economico finanziaria incaricata di valutare la sostenibilità della candidatura per la partecipazione al Rabodirect PRO12 2012/13 e 2013/14 presentata dal Rugby Viadana. Verranno inoltre prese in esame le richieste di organizzazione per il Cariparma Test Match Italia v Tonga del prossimo 10 novembre fatte pervenire dai Comuni interessati. Al termine del Consiglio è previsto l’annuncio della composizione dello staff tecnico della Squadra Nazionale.
Redazione