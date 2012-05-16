Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CONSIGLIO FEDERALE FIR SABATO 19 MAGGIO A PARMA

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
CONSIGLIO FEDERALE FIR SABATO 19 MAGGIO A PARMA Roma – E’ convocata per sabato 19 maggio a Parma la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. Nel corso della riunione, l’assise esaminerà la relazione della commissione economico finanziaria incaricata di valutare la sostenibilità della candidatura per la partecipazione al Rabodirect PRO12 2012/13 e 2013/14 presentata dal Rugby Viadana. Verranno inoltre prese in esame le richieste di organizzazione per il Cariparma Test Match Italia v Tonga del prossimo 10 novembre fatte pervenire dai Comuni interessati. Al termine del Consiglio è previsto l’annuncio della composizione dello staff tecnico della Squadra Nazionale.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA A RIMA WAKARUA DE I CAVALERI PRATO

Articolo Successivo

ECCELLENZA, QUASI 30.000 VOTI PER SONDAGGIO &quot;GIOCATORE DELL'ANNO&quot;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019