CONSIGLIO FEDERALE IL 15 DICEMBRE A ROMA
di Redazione
09/12/2011
[gallery] CONSIGLIO FEDERALE IL 15 DICEMBRE A ROMA Roma – E’ convocata per giovedì 15 dicembre, presso la sede dello Stadio Olimpico di Roma, la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. L’ordine del giorno dell’assise prevede l’approvazione del bilancio preventivo 2012 ed una relazione del Presidente sullo stato delle sponsorizzazioni. Nell’occasione è previsto lo scambio degli auguri natalizi con i dirigenti e lo staff federale al completo.
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
CONSIGLIO FEDERALE IL 15 DICEMBRE A ROMA
Redazione