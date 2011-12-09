Loading...

CONSIGLIO FEDERALE IL 15 DICEMBRE A ROMA

09/12/2011

[gallery] CONSIGLIO FEDERALE IL 15 DICEMBRE A ROMA Roma – E’ convocata per giovedì 15 dicembre, presso la sede dello Stadio Olimpico di Roma, la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. L’ordine del giorno dell’assise prevede l’approvazione del bilancio preventivo 2012 ed una relazione del Presidente sullo stato delle sponsorizzazioni. Nell’occasione è previsto lo scambio degli auguri natalizi con i dirigenti e lo staff federale al completo.
CONSIGLIO FEDERALE IL 15 DICEMBRE A ROMA

PRONTE LE SQUADRE PER LA SFIDA DEL BATTAGLINI

