Consiglio Federale: settore tecnico

10/04/2010

Si è conclusa nel primo pomeriggio la settima riunione del Consiglio Federale FIR svoltosi a partire da venerdì 9 aprile presso l’Hotel Parma & Congressi di Parma sotto la presidenza di Giancarlo Dondi. Il secondo giorno di lavori dell’assise ha visto il governo del rugby italiano concentrare la propria attenzione in particolare sul settore tecnico. Magners Celtic League ed atleti di interesse Nazionale Facendo seguito alla nomina di Carlo Checchinato a Direttore del settore Alto Livello il Consiglio Federale ha costituito una Commissione – composta dal vice-presidente vicario Nino Saccà, da Checchinato stesso e dal Commissario Tecnico Nick Mallett – incaricata di affrontare insieme a Benetton Rugby e Aironi Rugby tutte le problematiche relative alla partecipazione a Magners Celtic League. Sarà in questo ambito che, per quanto affrontato dal Consiglio Federale, verrà finalizzata nei prossimi giorni la stesura delle liste degli atleti di interesse nazionale come da protocollo tecnico sottoscritto tra FIR e le Società italiane partecipanti a Magners Celtic League. Struttura Campionati Nazionali Stagione Sportiva 2010/2011 e date d’inizio Sono state successivamente ratificate dal Consiglio la struttura e le date d’inizio dei Campionati Nazionali per la Stagione Sportiva 2010/2011. Il Campionato Italiano d’Eccellenza prenderà il via nel week-end del 12 settembre 2010. Il Campionato Italiano di Serie A prenderà il via il week-end del 3 ottobre 2010. Relativamente alla struttura del Campionato d’Eccellenza 2010/2011 si rimanda a quanto già precedentemente comunicato in data 12 marzo. Per quanto riguarda la formula del Campionato Italiano di Serie A 2010/2011, il Consiglio - sentito anche il parere delle Società - ha stabilito che i Gironi 1 e 2 continueranno ad essere organizzati secondo l’attuale criterio meritocratico. Per questo motivo, il passaggio dal Girone 1 al Girone 2 per la stagione attualmente in corso verrà determinato da dei play-out di andata e ritorno secondo il seguente schema: 11° classificata Girone 1 v 4° classificata Girone 2 12° classificata Girone 1 v 3° classificata Girone 2 Le vincenti dei play-out parteciperanno, nella stagione seguente, al Girone 1 della Serie A. Utilizzo atleti di formazione italiana nei Campionati Nazionali 2010/2011 Il Consiglio Federale ha provveduto altresì alla ratifica delle nuove norme circa l’utilizzo di atleti di formazione italiana che potranno essere inseriti nel foglio-gara nelle varie categorie Seniores. A partire dalla Stagione Sportiva 2010/2011 verrà pertanto osservato il seguente schema (tra parentesi il numero di atleti di formazione italiana in caso di inserimento nella lista-gara di ventitré giocatori per quanto concerne i Campionati d’Eccellenza e di Serie A): Campionato d’Eccellenza: minimo diciassette (diciotto) atleti di formazione italiana Campionato Serie A: minimo diciannove (venti) atleti di formazione italiana Campionato Serie B: minimo ventuno atleti di formazione italiana Campionato Serie C: minimo ventuno atleti di formazione italiana Nota: per la definizione “atleta di formazione italiana” si veda la Circolare Informativa 2009/2010, punto 2.3, pagg. 26 Variazione Regola 3 del Regolamento di Gioco Stagione 2010/2011 Il Consiglio Federale ha deliberato, su proposta del settore tecnico, che a partire dalla Stagione Sportiva 2010/2011 sarà possibile utilizzare tutti gli otto giocatori inseriti nella lista gara in qualità di riserve. Sempre in merito alla Regola 3, e limitatamente al Campionato di Serie C verrà applicato per le mischie ordinate il regolamento Under 19. Definizione sedi Finali Campionato Italiano Super 10/Serie A/Under 20 S.S. 2009/2010 Per quanto riguarda le Finali dei Campionati Italiani Seniores, il Consiglio Federale ha conferito mandato esplorativo al Presidente Dondi per valutare se sussistano i presupposti per organizzare la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10 del prossimo 29 maggio presso l’Arena Civica di Milano. La Finale del Campionato Italiano di Serie A verrà disputata in campo neutro da identificarsi successivamente alla disputa delle semifinali. La Finale del Campionato Italiano Under 20 verrà disputata in campo neutro da identificarsi successivamente alla disputa delle semifinali. Squadra Nazionale Il Presidente federale ed il Consiglio hanno ribadito la loro piena fiducia nel Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Sig. Nick Mallett.

