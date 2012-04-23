Home Senza categoria CONSIGLIO FEDERALE VENERDI' 27 APRILE A BOLOGNA

CONSIGLIO FEDERALE VENERDI' 27 APRILE A BOLOGNA

di Redazione 23/04/2012

CONSIGLIO FEDERALE VENERDI’ 27 APRILE A BOLOGNA Roma – E’ convocata per venerdì 27 aprile a Bologna la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. L’ordine del giorno prevede una decisione in merito alla nomina della Società o Franchigia cui, a seguito della riunione del Consiglio del 6 aprile scorso, verrà assegnata la licenza di partecipazione al RaboDirect PRO12 per le stagioni 2012/13 e 2013/14. Il Presidente illustrerà al Consiglio il progetto per la consegna del cap ufficiale a tutti gli atleti che abbiano rappresentato l’Italia con la Nazionale Maggiore. Sul fronte amministrativo è prevista l’approvazione del bilancio consuntivo 2011, mentre su quello statutario verrà approvata la Circolare Informativa per la Stagione Sportiva 2012/2013. Per quanto concerne il settore tecnico, infine, verranno definite la struttura e le date del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/2013 e le date d’inizio dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C e presentato il progetto Rugby di Base per la stagione a venire.

