CONSIGLIO FEDERALE VENERDI 6 APRILE A PARMA
di Redazione
28/03/2012
CONSIGLIO FEDERALE VENERDI 6 APRILE A PARMA Roma – E' convocata per venerdì 6 aprile a Parma la seconda riunione 2012 del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. All'ordine del giorno l'esame della situazione della franchigia Aironi Rugby.
Redazione