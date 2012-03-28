Loading...

CONSIGLIO FEDERALE VENERDI 6 APRILE A PARMA

28/03/2012

CONSIGLIO FEDERALE VENERDI 6 APRILE A PARMA Roma – E' convocata per venerdì 6 aprile a Parma la seconda riunione 2012 del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. All'ordine del giorno l'esame della situazione della franchigia Aironi Rugby.
