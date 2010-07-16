Consiglio federale
di Redazione
16/07/2010
Si è riunito oggi presso il Novotel Fiera di Bologna il Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi.
Comunicazioni del Presidente I lavori dell’assise si sono aperti con le comunicazioni del Presidente, che ha aggiornato il Consiglio in merito ai contratti di sponsorizzazione ed allo stato di avanzamento dei lavori dello Stadio Flaminio di Roma. L’impianto della Capitale ospiterà gli incontri della Nazionale nell’RBS 6 Nazioni 2011 e gli abbonamenti per assistere alle gare interne degli Azzurri verranno posti in vendita nel corso della prossima settimana (info su ticket.federugby.it). Il Presidente ha successivamente sottoposto al Consiglio i dati di tesseramento 2009/2010, dati che hanno evidenziato una crescita del 13% di tesserati registrata complessivamente in Italia nella stagione appena conclusa.
Nomine Medico Federale e Presidente Commissione Medica Federale Il Consiglio ha proceduto nel corso della riunione odierna alla nomina del Medico Federale, ruolo affidato al Prof. Felice Di Domenica, mentre la presidenza della Commissione Medica è stata affidata al Prof. Vincenzo Ieracitano. Il Consiglio, procedendo alle nomine, ha rivolto un caloroso ringraziamento al Prof. Gianluca Melegati per il lavoro svolto in qualità di Medico Federale e di responsabile medico della Squadra Nazionale, augurandogli i migliori successi per la sua nuova avventura professionale.
Settore tecnico – nomine tecnici Squadre Nazionali Il Consiglio Federale ha ratificato le nomine dei tecnici delle Squadre Nazionali dall’Italia “A” all’Italia U17 per la stagione sportiva 2010/2011: Nazionale “A”: Gianluca Guidi/Giampiero De Carli Nazionale U20: Andrea Cavinato/Vincenzo Troiani Nazionale U19: Alessandro Ghini/Carlo Pratichetti Nazionale U18: Fabio Roselli/Stefano Romagnoli Nazionale U17: Massimo Brunello Nazionale Femminile: Andrea Di Giandomenico
Conclusione prima giornata/ordine del giorno seconda giornata I lavori del Consiglio Federale riprenderanno domani mattina, l’ordine del giorno prevede la definizione della struttura dei campionati nazionali per la stagione sportiva 2010/2011 e l’eventualità di procedere ad eventuali ripescaggi. La conclusione dei lavori è prevista per il primo pomeriggio di domani, sabato 17 luglio.
Comunicazioni del Presidente I lavori dell’assise si sono aperti con le comunicazioni del Presidente, che ha aggiornato il Consiglio in merito ai contratti di sponsorizzazione ed allo stato di avanzamento dei lavori dello Stadio Flaminio di Roma. L’impianto della Capitale ospiterà gli incontri della Nazionale nell’RBS 6 Nazioni 2011 e gli abbonamenti per assistere alle gare interne degli Azzurri verranno posti in vendita nel corso della prossima settimana (info su ticket.federugby.it). Il Presidente ha successivamente sottoposto al Consiglio i dati di tesseramento 2009/2010, dati che hanno evidenziato una crescita del 13% di tesserati registrata complessivamente in Italia nella stagione appena conclusa.
Nomine Medico Federale e Presidente Commissione Medica Federale Il Consiglio ha proceduto nel corso della riunione odierna alla nomina del Medico Federale, ruolo affidato al Prof. Felice Di Domenica, mentre la presidenza della Commissione Medica è stata affidata al Prof. Vincenzo Ieracitano. Il Consiglio, procedendo alle nomine, ha rivolto un caloroso ringraziamento al Prof. Gianluca Melegati per il lavoro svolto in qualità di Medico Federale e di responsabile medico della Squadra Nazionale, augurandogli i migliori successi per la sua nuova avventura professionale.
Settore tecnico – nomine tecnici Squadre Nazionali Il Consiglio Federale ha ratificato le nomine dei tecnici delle Squadre Nazionali dall’Italia “A” all’Italia U17 per la stagione sportiva 2010/2011: Nazionale “A”: Gianluca Guidi/Giampiero De Carli Nazionale U20: Andrea Cavinato/Vincenzo Troiani Nazionale U19: Alessandro Ghini/Carlo Pratichetti Nazionale U18: Fabio Roselli/Stefano Romagnoli Nazionale U17: Massimo Brunello Nazionale Femminile: Andrea Di Giandomenico
Conclusione prima giornata/ordine del giorno seconda giornata I lavori del Consiglio Federale riprenderanno domani mattina, l’ordine del giorno prevede la definizione della struttura dei campionati nazionali per la stagione sportiva 2010/2011 e l’eventualità di procedere ad eventuali ripescaggi. La conclusione dei lavori è prevista per il primo pomeriggio di domani, sabato 17 luglio.
Articolo Precedente
Gran Ducato Parma Rugby: Mayor la ciliegina sulla torta del mercato
Articolo Successivo
Hickey alla corte di De Marigny e Prestera
Redazione