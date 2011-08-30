Loading...

CONTATTI STAMPA SQUADRA NAZIONALE IN NUOVA ZELANDA

Redazione Avatar

di Redazione

30/08/2011

[gallery] CONTATTI STAMPA SQUADRA NAZIONALE IN NUOVA ZELANDA Cari colleghi, a partire da venerdì 2 settembre, data d’ingresso della Squadra Nazionale nella Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”, sarò reperibile al seguente numero telefonico: +64.27.50.66.342 Avrò regolare accesso al mio abituale indirizzo email, [email protected], ed al mio account Skype “andreacimbrico”. L’utenza mobile italiana sarà disattivata sino al rientro dalla Nuova Zelanda. Vi prego di tenere in considerazione che il fuso orario neozelandese sarà di +10 rispetto all’Italia sino al 25 settembre, e di +11 a partire da tale data. Per ogni necessità resto a vostra piena disposizione. Un cordiale saluto,
