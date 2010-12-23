Home Senza categoria CONTINUA IL PROCESSO DI RINNOVAMENTO DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

di Redazione 23/12/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 50 del 23.12.2010 CONTINUA IL PROCESSO DI RINNOVAMENTO DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA La S.S. Rugby Rovigo Delta, nell'ottica di continuare nel miglioramento della gestione della società, promuovendo attività di primaria importanza, ha deliberato di individuare la figura di un responsabile commerciale e marketing. Il Consiglio di Amministrazione ha incaricato, in tal senso, l'A.D. ing. Antonio Zambelli ad indicare la persona idonea a svolgere tale ruolo. La scelta dell'A.D. ha portato a dare tale incarico a Carlo Trombin che nelle prime fasi di vita della Società si era occupato del coordinamento delle attività generali. Nella nuova veste, dovrà attivarsi sul fronte commerciale sia per rafforzare i rapporti con gli sponsor esistenti che individuando e contattando potenziali nuovi sponsor. Dovrà, inoltre, gestire la pubblicità in tutti i suoi aspetti e sviluppare il marketing in generale. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

