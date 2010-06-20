Contrattura per Castrogiovanni
di Redazione
20/06/2010
East London (Sudafrica) - Il pilone destro della Nazionale Italiana Rugby Martin Castrogiovanni ha riportato una forte contrattura dorsolombare di origine non traumatica nei minuti iniziali del test-match contro il Sudafrica disputato ieri pomeriggio a Witbank. Oggi il giocatore, dopo ulteriori accertamenti, ha iniziato a sottoporsi ai trattamenti fisioterapitici del caso con lo staff medico della Nazionale.
Redazione