CONTRATTURA PER MASI, MCLEAN TITOLARE CON USA

di Redazione 26/09/2011

[gallery] ITALIA: CONTRATTURA PER MASI, MCLEAN TITOLARE CON GLI USA Nelson (Nuova Zelanda) – Andrea Masi, estremo della Nazionale Italiana Rugby, non prenderà parte all’incontro di domani sera al Trafalgar Park di Nelson contro gli Stati Uniti (ore 19.30 locali, 8.30 in Italia, diretta Sky Sport 2HD) a causa di una contrattura muscolare al polpaccio sinistro. Il giocatore è stato sottoposto oggi a Nelson ad un’ecografia che ha dato esito negativo ma, a titolo precauzionale, il Commissario Tecnico Nick Mallett ha deciso di sostituirlo con Luke McLean, inserendo in panchina Giulio Toniolatti. La formazione dell’Italia per la partita di domani sera contro gli Stati Uniti, terza giornata della Pool C della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”, è pertanto aggiornata come segue: 15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 31 caps) 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 10 caps)* 13 Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 70 caps) 12 Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 23 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 83 caps) 10 Luciano ORQUERA (Aironi Rugby, 25 caps) 9 Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 6 caps) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 81 caps) - capitano 7 Mauro BERGAMASCO (86 caps) 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 56 caps) 5 Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 4 caps) 4 Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 23 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 80 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 39 caps) 1 Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 81 caps) a disposizione 16 Fabio ONGARO (Benetton Treviso, 78 caps) 17 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 89 caps) 18 Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 87 caps) 19 Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 14 caps) 20 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 7 caps)* 21 Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 10 caps)* 22 Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 7 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

