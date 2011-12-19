CONTRIBUITI AUDIO VIDEO RIGHTS FREE - NAZIONALE ITALIANA RUGBY - ROMA 18/20.12
di Redazione
19/12/2011
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) NOTA PER LE REDAZIONI – CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO NAZIONALE ITALIANA RUGBY RADUNO DI ROMA, 18/20 DICEMBRE 2011 Cari colleghi, cliccando sui link sottostanti è possibile scaricare materiale di libero utilizzo televisivo e radiofonico dal raduno di Roma della Nazionale Italiana Rugby. Oggi sono disponibili immagini di allenamento presso il CPO “Giulio Onesti” ed interviste (audio e video) al Manager Luigi Troiani, all’estremo Andrea Masi, al pilone Lorenzo Cittadini ed al mediano di mischia Fabio Semenzato. Video Immagini di allenamento – 1024x576 – h.264 – file .mov ( https://public.me.com/acimbrico ) Intervista a Luigi Troiani – 1024x576 – h.264 – file .mov ( https://public.me.com/acimbrico ) Intervista ad Andrea Masi – 1024x576 – h.264 – file .mov ( https://public.me.com/acimbrico ) Intervista a Lorenzo Cittadini – 1024x576 – h.264 – file .mov ( https://public.me.com/acimbrico ) Intervista a Fabio Semenzato – 1024x576 – h.264 – file .mov ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio Intervista ad Andrea Masi – file mp3. – 320kbs ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-ad-andrea-masi-roma ) Intervista a Lorenzo Cittadini – file mp3. – 320kbs ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-lorenzo ) Intervista a Fabio Semenzato – file mp3. – 320kbs ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-fabio-semenzato ) L’Ufficio Stampa FIR è a vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento sull’utilizzo delle immagini e dei file audio. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
