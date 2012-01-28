Loading...

CONTRIBUITI AUDIO VIDEO RIGHTS FREE - NAZIONALE ITALIANA RUGBY - ROMA 28.01.12

28/01/2012

www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) NOTA PER LE REDAZIONI – CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO 28 GENNAIO 2012 INTERVISTE A KRISTOPHER BURTON, TOMMASO D’APICE E MICHELE RIZZO Gli atleti della Nazionale Italiana Rugby Kristopher Burton, Tommaso D’Apice e Michele Rizzo hanno incontrato la stampa ad una settimana dal debutto nell’RBS 6 Nazioni 2012 del 4 febbraio a Parigi contro la Francia. Contributi audio/video di libero utilizzo relativi all’incontro stampa di questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma sono scaricabili dai link sottostanti. Video (file .mov, 1024x768, H.264) Intervista a Kristopher Burton ( https://public.me.com/acimbrico ) Intervista a Tommaso D’Apice ( https://public.me.com/acimbrico ) Intervista a Michele Rizzo ( https://public.me.com/acimbrico ) ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio (file .mp3) Intervista a Kristopher Burton ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-kristopher-burton ) Intervista a Tommaso D’Apice ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-tommaso-dapice-28 ) Intervista a Michele Rizzo ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-michele-rizzo-28 ) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
