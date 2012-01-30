Loading...

CONTRIBUITI AUDIO VIDEO RIGHTS FREE - NAZIONALE ITALIANA RUGBY - ROMA 30.01.12

Redazione Avatar

di Redazione

30/01/2012

TITOLO
CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO NAZIONALE ITALIANA RUGBY Roma, 30 gennaio 2012 Il Manager della Nazionale Italiana Rugby Luigi Troiani e gli assistenti allenatori Carlo Orlandi ed Alessandro Troncon hanno incontrato la stampa questa mattina presso il ritiro azzurro di Roma in vista del debutto nell’RBS 6 Nazioni 2012 del 4 febbraio a Parigi contro la Francia. Contributi audio/video di libero utilizzo relativi all’incontro stampa di questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma sono scaricabili dai link sottostanti Video (file .mov, 720x576, h.264) Intervista a Luigi Troiani – Manager Italia Intervista a Carlo Orlandi – tecnico avanti Italia Intervista ad Alessandro Troncon – tecnico trequarti Italia Audio (file .mp3) Intervista a Luigi Troiani – Manager Italia Intervista a Carlo Orlandi – tecnico avanti Italia Intervista ad Alessandro Troncon – tecnico trequarti Italia
