CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA - GIORNO 10
di Redazione
12/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA - GIORNO 10 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che è possibile scaricare oggi, a seguito della decima giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-free mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi sono disponibili per il download ed il libero utilizzo radio-televisivo video ed audio interviste al manager Luigi Troiani, all’apertura Riccardo Bocchino ed al seconda linea Carlo Antonio Del Fava. Video-intervista a Luigi Troiani (file .mov, 1280x720, h.264, 6.20min) ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Luigi Troiani (file .mp3, 6.20min) ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-luigi-troiani-12 ) Video-intervista a Riccardo Bocchino (file .mov, 1280x720, h.264, 6.23min) ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Riccardo Bocchino (file .mp3, 6.23min) ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-riccardo ) Video-intervista a Carlo Del Fava (file .mov, 1280x720, h.264, 3.03min) ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Carlo Del Fava (file .mp3, 3.03min) ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-carlo-del-fava-12 ) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico
