CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA - GIORNO 12
di Redazione
14/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA – GIORNO 12 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che è possibile scaricare oggi, a seguito dell’undicesima giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-free mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi sono disponibili per il download ed il libero utilizzo radio-televisivo video ed audio interviste alle ali Mirco Bergamasco e Giulio Toniolatti ed al pilone Lorenzo Cittadini. Video-intervista a Mirco Bergamasco ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Mirco Bergamasco ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-mirco ) Video-intervista a Lorenzo Cittadini ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Lorenzo Cittadini ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-lorenzo-cittadini ) Video-intervista a Giulio Toniolatti ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Giulio Toniolatti ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-giulio ) L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico
Articolo Precedente
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - 15/16 SETTEMBRE
Articolo Successivo
CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA - GIORNO 12
Redazione