CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA - GIORNO 13
di Redazione
15/09/2011
www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA – GIORNO 13 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che è possibile scaricare oggi, a seguito della tredicesima giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-free mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi sono disponibili per il download ed il libero utilizzo radio-televisivo video ed audio interviste all'assistente allenatore Alessandro Troncon ed al flanker Alessandro Zanni. Nel corso della giornata saranno disponibili immagini aggiornate degli allenamenti in preparazione alla partita di martedì 20 contro la Russia presso il Nelson College, Nelson.
Redazione