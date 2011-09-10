CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA - GIORNO 8
di Redazione
10/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA â GIORNO 8 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che Ã¨ possibile scaricare oggi, a seguito dellâottava giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda, vigilia dellâesordio nella Rugby World Cup di domani a North Harbour contro lâAustralia. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-free", le immagini di allenamento nella cartella "Allenamenti rights-free" mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi sono disponibili per il download ed il libero utilizzo radio-televisivo video ed audio immagini dellâallenamento di rifinitura al Western Springs Stadium e la conferenza stampa del capitano Sergio Parisse, affiancato dal centro Gonzalo Canale e dallâassistente allenatore Alessandro Troncon. (video) Conferenza stampa capitano Italia Parisse (file .mov, 1280x720, h.264, 14.07min) ( https:/public.me.com/acimbrico ) (audio) Conferenza stampa capitano Italia Parisse (file .mp3, 14.07min) ( http://soundcloud.com/federugby/conferenza-stampa-sergio ) Allenamenti Italia al Western Springs Stadium, 9 settembre (file .mov, 1280x720, h.264, 2.48 min) ( https:/public.me.com/acimbrico ) Un cordiale saluto, Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Articolo Precedente
MONDIALI, DOMANI L'ESORDIO DEGLI AZZURRI CON L'AUSTRALIA
Articolo Successivo
AIRONI RUGBY E BENETTON TREVISO ANNUNCIANO IL XV PER IL SECONDO TURNO
Redazione