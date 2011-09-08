CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA - GIORNO 6
di Redazione
08/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA â GIORNO 6 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che Ã¨ possibile scaricare oggi, a seguito della sesta giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-free" mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi sono disponibili per il download ed il libero utilizzo radio-televisivo video ed audio interviste al pilone sinistro Andrea Lo Cicero ed allâala Giulio Toniolatti. Video-intervista ad Andrea Lo Cicero (file .mov, 1280x720, h.264, 5.12min) ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista ad Andrea Lo Cicero (file .mp3, 5.12min) ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-ad-andrea-lo-cicero ) Â Video-intervista a Giulio Toniolatti (file .mov, 1280x720, h.264, 3.17min) ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Giulio Toniolatti (file .mp3, 3.17min) ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-giulio-toniolatti ) Â Per ogni necessitÃ o chiarimento sullâutilizzo dei file vi ricordo che sono reperibile al +64.27.50.66.342 e che la Nuova Zelanda, in questo momento, ha un fuso orario di +10 ore rispetto all'Italia. Un cordiale saluto, Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Redazione