Home Senza categoria CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO E PROGRAMMA STAMPA 23 NOVEMBRE

CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO E PROGRAMMA STAMPA 23 NOVEMBRE

di Redazione 22/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO E PROGRAMMA STAMPA 23 NOVEMBRE Cari colleghi, dai link sottostanti potete scaricare la conferenza stampa integrale del CT Jacques Brunel, libera da diritti e di libero utilizzo sia televisivo che radiofonico. Scarica il video della conferenza stampa Scarica l’audio integrale della conferenza stampa Ricordiamo inoltre che il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, venerdì 23 novembre, è il seguente: Venerdì ore 11.00 – Firenze, Stadio “Artemio Franchi” Captain’s Run Italia – aperto ai media i primi 15’ Venerdì 12.00 – Firenze, Stadio “Artemio Franchi” Conferenza stampa Capitano Italia e scambio maglia con Capitano AC Fiorentina

Condividi Facebook Twitter Whatsapp