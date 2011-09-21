CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - GIORNO 19
di Redazione
21/09/2011
www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR CONTRIBUTI AUDIO-VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA – GIORNO 19 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che è possibile scaricare oggi, a seguito della diciannovesima giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-free" mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi è disponibile per il download, sia in formato video che audio, un'intervista all'estremo azzurro Andrea Masi.
