CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - GIORNO 21
di Redazione
23/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA â GIORNO 21 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che Ã¨ possibile scaricare oggi, a seguito della diciannovesima giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-freeâ mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi sono disponibili per il download, sia in formato video che audio, interviste agli assistenti allenatori Alessandro Troncon e Omar Mouneimne (in inglese) ed ai giocatori Mauro Bergamasco, Mirco Bergamasco, Cornelius Van Zyl ed Andrea Lo Cicero. Video-intervista a Alessandro Troncon Â Â Video-intervista ad Omar Mouneimne ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista ad Omar Mouneimne ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-ad-omar-mouneimne ) Â Video-intervista a Cornelius Van Zyl ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Cornelius Van Zyl ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-cornelius-van-zyl ) Â Video-intervista a Mauro Bergamasco ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Mauro Bergamasco ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-mauro-bergamasco ) Â Video-intervista a Mirco Bergamasco ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Mirco Bergamasco ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-mirco-bergamasco ) Â Video-intervista ad Andrea Lo Cicero ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista ad Andrea Lo Cicero ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-ad-andrea-lo-cicero ) Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
MONDIALI, CONVOCATO FRANCO SBARAGLINI
Redazione