CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - GIORNO 22
di Redazione
24/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA â GIORNO 22 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che Ã¨ possibile scaricare oggi, a seguito della ventiduesima giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-freeâ mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi sono disponibili per il download, sia in formato video che audio, interviste al seconda linea Quintin Geldenhuys ed allâala Giulio Toniolatti: Video-intervista a Quintin Geldenhuys ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Quinti Geldenhuys ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-quintin ) Video-intervista a Giulio Toniolatti ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Giulio Toniolatti ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-giulio-toniolatti ) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico
Articolo Precedente
NAZIONALE, SCELTO IL XV PER IL MATCH CON GLI USA
Articolo Successivo
ABBONAMENTI E BIGLIETTI PER LA S.S. 2011-2012
Redazione