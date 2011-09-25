CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - GIORNO 23
25/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] Â CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA â GIORNO 23 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che Ã¨ possibile scaricare oggi, a seguito della ventitreesima giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-freeâ mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi sono disponibili per il download, sia in formato video che audio, la conferenza stampa integrale del CT Nick Mallett, del manager Luigi Troiani e del vice-capitano Leonardo Ghiraldini ed una intervista al pilone Martin Castrogiovanni: Conferenza stampa integrale CT Nick Mallett (video) ( https://public.me.com/acimbrico ) Conferenza stampa integrale CT Nick Mallett (audio) ( http://soundcloud.com/federugby/conferenza-stampa-ct-nick ) ( http://soundcloud.com/federugby/conferenza-stampa-ct-nick ) ( http://soundcloud.com/federugby/conferenza-stampa-ct-nick ) Â Video-intervista a Martin Castrogiovanni ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Martin Castrogiovanni ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-martin-1 ) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
