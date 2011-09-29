CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - GIORNO 27
di Redazione
29/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA – GIORNO 27 Cari colleghi, di seguito i contenuti multimediali di libero utilizzo che è possibile scaricare oggi, a seguito della ventisettesima giornata della Nazionale Italiana Rugby in Nuova Zelanda. Le video-interviste sono contenute nella cartella "Interviste rights-free” mentre le audio-interviste sono scaricabili cliccando direttamente sui relativi link. Oggi sono disponibile per il download, sia in formato video che audio, interviste all’assistente allenatore Alessandro Troncon ed al centro Gonzalo Garcia. Video-intervista ad Alessandro Troncon (file .mov, 1280x720, h.264, 3.10min) ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista ad Alessandro Troncon (file .mp3, 3.10 min) ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-ad-alessandro-2 ) Video-intervista a Gonzalo Garcia (file .mov, 1280x720, h.264, 3.02min) ( https://public.me.com/acimbrico ) Audio-intervista a Gonzalo Garcia (file .mp3, 3.02min) ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-gonzalo-garcia ) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico
Redazione