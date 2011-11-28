CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - NAZIONALE ITALIANA RUGBY - PARMA 28.11.11
di Redazione
28/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO LIBERO UTILIZZO SQUADRA NAZIONALE, RADUNO PARMA 28 NOVEMBRE Cari colleghi, dai link sottostanti Ã¨ possibile scaricare video ed audio interviste di libero utilizzo agli atleti ed ai membri dello staff della Squadra Nazionale in ritiro a Parma per il primo raduno sotto la direzione tecnica del nuovo Commissario Tecnico Jacques Brunel. Le video-interviste sono disponibili nel formato .mov, le audio-interviste in formato .mp3 Oggi sono disponibili interviste a: Luigi Troiani â Manager Italia (audio ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-luigi-troiani )/video ( https://public.me.com/acimbrico )) Mauro Bergamasco â flanker Italia (audio ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-mauro )/video ( https://public.me.com/acimbrico )) Leonardo Ghiraldini â tallonatore Italia (audio ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-leonardo-1 )/video ( https://public.me.com/acimbrico )) Luca Morisi â apertura/centro Italia, prima convocazione (audio ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-luca-morisi )/video ( https://public.me.com/acimbrico )) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico
