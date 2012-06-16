CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO POST-PARTITA 15 GIUGNO (RIGHTS-FREE)
16/06/2012
CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO POST-PARTITA 15 GIUGNO Cari colleghi, dai link sottostanti è possibile scaricare contributi audio/video di libero utilizzo con interviste al CT Jacques Brunel, al Manager Luigi Troiani, al capitano Martin Castrogiovanni ed al flanker Alessandro Zanni dopo la vittoria dell'Italia a Toronto contro il Canada per 25-16 Video Intervista a Luigi Troiani ( http://www.atleticomtv.it/federugby/index.asp?id=3162 ) Intervista a Martin Castrogiovanni ( http://www.atleticomtv.it/federugby/index.asp?id=3161 ) Intervista a Jacques Brunel ( http://www.atleticomtv.it/federugby/index.asp?id=3159 ) Intervista ad Alessandro Zanni ( http://www.atleticomtv.it/federugby/index.asp?id=3160 ) Audio Pacchetto completo interviste ( http://soundcloud.com/federugby/sets/interviste-post-partita-a )
