CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO - POSTPARTITA v STATI UNITI - RIGHTSFREE

24/06/2012
24/06/2012

CONTRIBUTI AUDIO-VIDEO 23 GIUGNO INTERVISTE POST-PARITA v USA - BRUNEL, TROIANI, FESTUCCIA Cari colleghi, dai link sottostanti è possibile scaricare interviste audio e video, di libero utilizzo, relative al post-partita di Stati Uniti v Italia 10-30, giocata a Houston sabato 23 giugno 2012. Video (file .mov, 1024x576, H.264) Jacques Brunel ( https://www.dropbox.com/sh/7fu72dcuee5pc6b/zuuHJFcCMY ) Luigi Troiani ( https://www.dropbox.com/sh/7fu72dcuee5pc6b/zuuHJFcCMY ) Carlo Festuccia ( https://www.dropbox.com/sh/7fu72dcuee5pc6b/zuuHJFcCMY ) Audio (file .mp3) Audio-intervista a Jacques Brunel ( http://soundcloud.com/federugby/jacques-brunel-il-bilancio-del ) Audio-intervista a Luigi Troiani ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-luigi-troiani-1 ) Audio-intervista a Carlo Festuccia ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-carlo-festuccia )
