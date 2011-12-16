CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO RIGHTS FREE - CONFERENZA BRUNEL 16.12.11
di Redazione
16/12/2011
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) NOTA PER LE REDAZIONI – CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO 16 DICEMBRE CONFERENZA STAMPA CT ITALIA JACQUES BRUNEL Cari colleghi, cliccando sui link sottostanti è possibile scaricare materiale di libero utilizzo televisivo e radiofonico. Oggi è disponibile la conferenza stampa integrale del CT della Squadra Nazionale Jacques Brunel presso la sede federale dello Stadio Olimpico di Roma in vista del raduno del 18/20 dicembre presso il CPO “Giulio Onesti”: [Video] Conferenza CT Jacques Brunel – 1024x768 – H.264 – file .mov ( https://public.me.com/acimbrico ) [Audio] Conferenza CT Jacques Brunel – file .mp3 320kbs ( http://soundcloud.com/federugby/conferenza-stampa-jacques ) Per ogni necessità o chiarimento l’Ufficio Stampa FIR rimane a vostra disposizione. Cordiali saluti Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
FIAMME ORO: SAPUPPO E MARTINELLI IN AZZURRO
Articolo Successivo
CONFERENZA STAMPA JACQUES BRUNEL - DICHIARAZIONI 16 DICEMBRE 2011
Redazione