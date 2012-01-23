CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO SQUADRA NAZIONALE - ROMA 23 GENNAIO 2012
di Redazione
23/01/2012
NOTA PER LE REDAZIONI CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO SQUADRA NAZIONALE - ROMA 23 GENNAIO 2012 Cari colleghi, cliccando sui link sottostanti è possibile scaricare materiale di libero utilizzo televisivo e radiofonico dal raduno di Roma della Nazionale Italiana Rugby. Oggi sono disponibili interviste (audio e video) al Manager Luigi Troiani ed agli assistenti allenatori Carlo Orlandi ed Alessandro Troncon. Video Video-intervista Team Manager Luigi Troiani Video-intervista ass. coach Carlo Orlandi (avanti) Video-intervista ass. coach Alessandro Troncon (trequarti) Audio Audio-intervista Team Manager Luigi Troiani Audio-intervista ass. coach Carlo Orlandi (avanti) Audio-intervista ass. coach Alessandro Troncon (trequarti) per info: Andrea Cimbrico – Media Manager - +39.320.78.77.687 – [email protected]
