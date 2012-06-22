&quot;CONTRO GLI USA VOGLIO L'ITALIA MIGLIORE DEL TOUR&quot;

Home Senza categoria "CONTRO GLI USA VOGLIO L'ITALIA MIGLIORE DEL TOUR"

di Redazione 22/06/2012

CASTROGIOVANNI: “CONTRO GLI USA VOGLIO L’ITALIA MIGLIORE DEL TOUR” DOMANI SERA GLI AZZURRI DI BRUNEL AFFRONTANO GLI STATI UNITI AD HOUSTON Houston (Stati Uniti) – Ultimo allenamento del tour estivo per gli Azzurri di Jacques Brunel oggi al BBVA Stadium di Houston, casa del club di calcio dei Dynamo che domani sera alle 19.30 locali (2.30 del mattino in Italia) affronteranno gli Stati Uniti a conclusione delle tre settimane nelle Americhe. L’Italia, dopo la sconfitta contro l’Argentina e la vittoria di Toronto sul Canada, ha la chance di chiudere in attivo la tournèe americana proseguendo nella striscia vincente che ha sempre vinto gli Azzurri vincitori nei tre precedenti contro la squadra a stelle e strisce, l’ultimo dei quali in settembre a Nelson durante la Rugby World Cup neozelandese. Martin Castrogiovanni, domani per la seconda volta capitano dell’Italia dal primo minuto, non nasconde le difficoltà derivanti dallo sfidare per la prima volta gli americani in casa propria dopo due partite in campo neutro nel 1995 ed appunto in settembre ed una a Biella nel 2005 ma soprattutto chiede a se stesso ed ai compagni di chiudere con la miglior prestazione del tour: “Mi auguro che sapremo fare meglio di quanto mostrato nelle prime due partite di questo tour, soprattutto per quanto riguarda la conservazione del pallone” ha dichiarato il trentenne pilone destro dei Leicester Tigers, domani all’ottantottesima apparizione internazionale. “Cosa non ha funzionato sinora? Sicuramente i troppi palloni persi. Diciannove contro l’Argentina, diciassette contro il Canada: in questo aspetto del gioco non possiamo che migliorare, dobbiamo farlo, con una maggiore conservazione le partite di San Juan e Toronto avrebbero avuto una storia ed un risultato diversi. Ho fiducia, abbiamo parlato a lungo della necessità di non perdere la palla e di attenerci il più possibile al piano di gioco”. CLICCA QUI PER LA VIDEO-INTERVISTA A MARTIN CASTROGIOVANNI CLICCA QUI PER L'AUDIO INTERVISTA A MARTIN CASTROGIOVANNI Gli Stati Uniti, battuti di misura dal Canada in trasferta il 10 giugno, si sono rifatti la settimana scorsa con una prestazione interna consistente contro la Georgia – che li precede nel ranking IRB – vincendo 36-20: “Se commetteremo gli stessi errori delle ultime settimane, potremo subire non poco il gioco americano. Gli Eagles giocano tutti i palloni, giocano in casa e vorranno fare bene. Hanno degli avanti fisici, che proveranno ad attaccarci là davanti e starà a noi fare bene il nostro lavoro, contenerli”. Un pack esperto ed una linea giovanissima (22 anni e mezzo di media) sono le caratteristiche dell’Italia che affronta gli Stati Uniti nella più grande metropoli dello stato del Texas: “Tutti questi giovani – arriva l’immancabile battuta di Castrogiovanni – non fanno altro che farmi sentire vecchio. Scherzi a parte, sono contento di giocare con dei ragazzi così giovani, vuol dire che il movimento produce atleti ed è bello così. Questi ragazzi hanno una bella opportunità di mettersi in mostra, ora sta a loro coglierla”. Queste le formazioni domani in campo ad Houston: Houston, BBVA Stadium – sabato 23 giugno Test-match Stati Uniti v Italia Stati Uniti: Wyles; Paterson, Emerick, Suniula A., Hume; Suniula R., Petri; Clever (cap), Lavalla, Mokate; Doyle, Stanfill; Fry, Biller, Pittman a disposizione: Asbun, MacDonald, Liufau, Durutalo, Timoteo, Holder, Hawley all. Tolkin Italia: McLean; Venditti, Quartaroli, Morisi, Benvenuti T.; Bocchino, Gori; Barbieri R., Bergamasco Ma., Zanni; Furno, Pavanello A.; Castrogiovanni (cap), Festuccia, De Marchi Al. a disposizione: Giazzon, Rizzo, D’Apice, Favaro, Tebaldi, Burton, Sgarbi all. Brunel arb. Garces (Francia)

