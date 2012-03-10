Home Senza categoria CONTRO I CROCIATI PARMA UN TEST PROBANTE

CONTRO I CROCIATI PARMA UN TEST PROBANTE

di Redazione 10/03/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 94 del 10.03.2012 CONTRO I CROCIATI PARMA UN TEST PROBANTE Domenica alle 15,00 sul campo di Moletolo, la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta è chiamata a confermare quanto di buono visto nel match di Roma contro la Mantovani Lazio e, nello stesso tempo, ad evitare gli errori che contro i laziali non sono mancati. Gli avversari di domenica non vanno sottovalutati in quanto la squadra è composta da un buon mix di esperienza e di giovani talenti del rugby italiano. La falsa partenza ha compromesso le loro aspettative di inserimento nella lotta per i play off, ma, man mano che il tempo passa, diventano sempre più efficaci e pericolosi per tutti. Rovigo, ancora una volta, deve scendere in campo come se dovesse disputare una finale mantenendo calma e concentrazione e dando fondo a tutte le abilità tecniche e fisiche a disposizione. Ancora qualche dubbio per Polla Roux che ha pensato alla seguente formazione: Basson; Pedrazzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Merlo; Scholtz, Cristiano, Persico; Tumiati, Reato; Ceglie, Giazzon, Quaglio. A disposizione: Mahoney, Datola, Boccalon, Maran, Lubian E., Zanirato Michele, Duca, Lubian L.. Con Bovolenta e Gaeta C. aggregati per far fronte ad eventuali forfait. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp