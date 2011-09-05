&quot;CONTRO I WALLABIES DOVREMO SFRUTTARE OGNI OCCASIONE&quot;

Home Senza categoria "CONTRO I WALLABIES DOVREMO SFRUTTARE OGNI OCCASIONE"

di Redazione 05/09/2011

[gallery] GARCIA: “CONTRO I WALLABIES DOVREMO SFRUTTARE OGNI OCCASIONE” Nelson (Nuova Zelanda) – Domenica 11 settembre a North Harbour, se Nick Mallett lo manderà in campo, Gonzalo Garcia affronterà l’Australia per la terza volta nella sua carriera internazionale. Per il centro originario di Mendoza, dal 2008 stabilmente nel giro della Nazionale, quello che inizia nei prossimi giorni in Nuova Zelanda è il primo Mondiale e l’atleta della Benetton Treviso, problemi di fuso orario a parte, ha intenzione di viverlo appieno in campo e fuori: “Il Mondiale in Nuova Zelanda è qualcosa di unico, io sto facendo fatica a prendere confidenza con l’orario locale ma per il resto mi sto godendo questa grande avventura” ha detto oggi in conferenza stampa Garcia. “Abbiamo iniziato a spingere in allenamento, vogliamo arrivare al meglio delle nostre capacità all’esordio di domenica pomeriggio (ore 15.30 locali, 5.30 in Italia) contro i Wallabies. Abbiamo trovato tanto pubblico a sostenerci qui in Nuova Zelanda, sicuramente anche questo è uno stimolo in più a fare bene”. Sul gioco da mettere in atto a North Harbour contro gli australiani, il trequarti della Benetton Treviso sembra avere le idee chiare: “Tutti noi sappiamo quello che dobbiamo fare in campo, in questi ultimi giorni che mancano alla partita potremo rifinire i dettagli ma in linea generale abbiamo già in testa cosa fare e come farlo e questo è molto importante per arrivare con fiducia alla sfida con l’Australia”. “E’ chiaro, l’Australia è una grande squadra con giocatori fortissimi, ma noi li stiamo studiando con attenzione e non ci faremo sorprendere. Loro attaccano bene gli spazi, quindi da parte nostra dovremo essere sempre molto attenti in difesa e sfruttare al massimo ogni occasione di mettere punti che ci si presenterà”.

