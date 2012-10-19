CONTRO I WORCESTER WARRIORS UNA MEDIANA INEDITA
di Redazione
19/10/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 37 del 19.10.2012
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 37 del 19.10.2012
CONTRO I WORCESTER WARRIORS UNA MEDIANA INEDITA
Grande appuntamento al Sixways Stadium di Worcester con i Warriors che la Vea Femi-CZ cercherà di onorare con una prestazione finalizzata a migliorare alcuni aspetti del gioco della squadra rossoblù.
La consapevolezza della forza degli avversari stimola giocatori e tecnici a preparare una partita che alla fine li vedrà, con molta probabilità, sconfitti, ma che dovrà servire a far crescere lintensità e ad aiutare il gruppo a migliorare lapproccio collettivo in alcune fasi di gioco da ritrovare poi nel campionato italiano di Eccellenza.
Per loccasione Polla Roux addotta alcune soluzioni alternative, che possono tornare utili in campionato, come lutilizzo di Jones (veramente sorprendente la maturità del giovane gallese) in terza linea e linedita coppia in mediana costituita da Calabrese e Wilson.
Mentre il primo avrà lopportunità di dimostrare tutte le qualità che hanno indotto i tecnici a puntare su di lui, il secondo si cimenterà dal primo minuto in un ruolo inedito (almeno in partenza di gara con Rovigo) dove si spera possa ripetere le ottime prestazioni dello scorso campionato quando era stato chiamato a ruoli diversi da quello attorno alla mischia.
Questa la formazione annunciata: Basson; Lubian L., Pedrazzi (c), Lenarduzzi, Bacchetti; Wilson, Calabrese; Ferro, Jones, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Gatto, Lombardi. A disposizione: Gatto, Gaeta C., Quaglio, Pierini, Zorzi, Duca, Menon, Maran.
I Worcester Warriors scenderanno in campo con questi giocatori: Claassens; Short, Clarke, Fatiaki, Lemi; Carlisle, Arr; Taulava, Kvesic, Betty; Gillies, Schofield (c); Currie, Shervington, Jones. A disposizione Lutui, Mullan, Andress, Percival, Cowan, Hodgson, Goode, Matavesi.
Dirigerà lincontro il gallese Davies-
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
L'ITALRUGBY AI FORI IMPERIALI, POI RADUNO VRRSO I CARIPARMA TEST MATCH
Articolo Successivo
CONFERENZA STAMPA CARIPARMA TEST MATCH - ROMA, 31 OTTOBRE 2012
Redazione