VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 37 del 19.10.2012

CONTRO I WORCESTER WARRIORS UNA MEDIANA INEDITA

Grande appuntamento al Sixways Stadium di Worcester con i Warriors che la Vea Femi-CZ cercherà di onorare con una prestazione finalizzata a migliorare alcuni aspetti del gioco della squadra rossoblù.

La consapevolezza della forza degli avversari stimola giocatori e tecnici a preparare una partita che alla fine li vedrà, con molta probabilità, sconfitti, ma che dovrà servire a far crescere lintensità e ad aiutare il gruppo a migliorare lapproccio collettivo in alcune fasi di gioco da ritrovare poi nel campionato italiano di Eccellenza.

Per loccasione Polla Roux addotta alcune soluzioni alternative, che possono tornare utili in campionato, come lutilizzo di Jones (veramente sorprendente la maturità del giovane gallese) in terza linea e linedita coppia in mediana costituita da Calabrese e Wilson.

Mentre il primo avrà lopportunità di dimostrare tutte le qualità che hanno indotto i tecnici a puntare su di lui, il secondo si cimenterà dal primo minuto in un ruolo inedito (almeno in partenza di gara con Rovigo) dove si spera possa ripetere le ottime prestazioni dello scorso campionato quando era stato chiamato a ruoli diversi da quello attorno alla mischia.

Questa la formazione annunciata: Basson; Lubian L., Pedrazzi (c), Lenarduzzi, Bacchetti; Wilson, Calabrese; Ferro, Jones, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Gatto, Lombardi. A disposizione: Gatto, Gaeta C., Quaglio, Pierini, Zorzi, Duca, Menon, Maran.

I Worcester Warriors scenderanno in campo con questi giocatori: Claassens; Short, Clarke, Fatiaki, Lemi; Carlisle, Arr; Taulava, Kvesic, Betty; Gillies, Schofield (c); Currie, Shervington, Jones. A disposizione Lutui, Mullan, Andress, Percival, Cowan, Hodgson, Goode, Matavesi.

Dirigerà lincontro il gallese Davies-

