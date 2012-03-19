Home Senza categoria CONTRO IL CALVISANO UNA GIORNATA SPECIALE

di Redazione 19/03/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 96 del 19.03.2012 CONTRO IL CALVISANO UNA GIORNATA SPECIALE Dopo la sosta in concomitanza dell'ultima giornata del Sei Nazioni che ha visto l'Italia vincere contro la Scozia in uno stadio olimpico stracolmo di tifo per gli azzurri, domenica 25 marzo riprende il campionato di Eccellenza con l'incontro FEMI-CZ VEA Rugby Rovigo Delta - CAMMI Calvisano. I rossoblu rodigini sono chiamati a mantenere vive le speranze di accedere ai play off solo con una vittoria. Non è il caso di fare calcoli sui risultati degli avversari in quanto l'unica strada per avanzare è quella che la squadra di Roux può costruirsi da sola. L'avversario è ben costruito e si presenta in forma, i Rossoblu dovranno dare il massimo. Per questo atteso primo incontro primaverile continua la prevendita dei biglietti presso la Segreteria della Società in via Alfieri e presso il negozio Engage di via Miani, per tutte le donne è previsto il biglietto ridotto a 5,00 euro. La speranza è di avere un pubblico numeroso che sappia sostenere fino all'ultimo minuto i ragazzi di casa in questo passaggio delicato. L'impegno casalingo è stato scelto per consegnare una targa di solidarietà a Mattia Mantoan, ragazzo tetra paraplegico e tifoso appassionato che verrà premiato dai giocatori e per dedicare a VEA una visibilità speciale. La ditta Hulka, proprietaria del marchio VEA, main sponsor assieme a Femi-CZ, della Rugby Rovigo Delta, sarà protagonista infatti della donazione a tutte le donne presenti allo stadio di campioncini regalo dei suoi prodotti (i gadgets saranno distribuiti all'ingresso delle tribune est ed ovest). Fra le donne abbonate saranno, inoltre, sorteggiate quindici spettatrici alle quali sarà regalata una T-Shirt con il logo VEA. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

