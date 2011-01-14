CONTRO IL GLOCUESTER CONFERMATI LA MEDIANA E GLI AVANTI CHE HANNO BATTUTO I CROCIATI
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 60 del 14.01.2011 FEMI-CZ ROVIGO DELTA: CONTRO IL GLOCUESTER CONFERMATI LA MEDIANA E GLI AVANTI CHE HANNO BATTUTO I CROCIATI Ad affrontare il Gloucester alle 15 di domani, sabato 15 gennaio, sono stati chiamati la stessa mediana e gli stessi avanti che hanno incontrato i Crociati sabato scorso. Grossi cambiamenti nei tre quarti anche per un affaticamento muscolare di Stefan Basson che ha consigliato un prudenziale turno di riposo. Questa la formazione completa:15 - Calanchini; 14 - Stanojevic, 13 - Pace, 12 - Zarattini, 11 - Bacchetti; 10 - Bustos, 9 - Zanirato; 8 - Guzman, 7 - Persico, 6 - Lubian; 5 - Montauriol, 4 - Reato; 3 - Ravalle, 2 - Mahoney (cap.), 1 - Boccalon. A disposizione: 16 - Milani, 17 - Marzolla, 18 - Dattola, 19 - Barion, 20 - Duca, 21 - Zorzi, 22 -, 23 -.Anouer. Il Gloucester ha annunciato la seguente formazione: Olly Morgan; Charlie Sharples, Henry Trinder, Tim Molenaar, Lesley Vainikolo; Freddie Burns, Dave Lewis; Yann Thomas, Darren Dawidiuk, Paul Doran-Jones; Peter Buxton (capt), Will James; Alasdair Strokosch, Andrew Hazell, Matt Cox. A disposizione: Olivier Azam, Pierre Capdevielle, Rupert Harden, Alex Brown, Alex Narraway, Jordi Pasqualin, Tim Taylor, Jonny May. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
