Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CONTRO IL SAN GREGORIO CATANIA SI GIOCA ALLE 14

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 88 del 21.02.2012 CONTRO IL SAN GREGORIO CATANIA SI GIOCA ALLE 14 Si gioca domenica 26 febbraio alle ore 14,00 la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Ospite della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta il San Gregorio Catania. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

FATTA LA FORMAZIONE PER SFIDARE IL SAN GREGORIO CATANIA

Articolo Successivo

Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019