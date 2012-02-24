CONTRO IL SAN GREGORIO CATANIA SI GIOCA ALLE 14
di Redazione
24/02/2012
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 88 del 21.02.2012 CONTRO IL SAN GREGORIO CATANIA SI GIOCA ALLE 14 Si gioca domenica 26 febbraio alle ore 14,00 la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Ospite della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta il San Gregorio Catania. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Redazione