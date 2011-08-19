&quot;CONTRO LA SCOZIA TEST IMPORTANTE PER LA DIFESA&quot;

Home Senza categoria "CONTRO LA SCOZIA TEST IMPORTANTE PER LA DIFESA"

di Redazione 19/08/2011

[gallery] MALLETT: "CONTRO LA SCOZIA TEST IMPORTANTE PER LA DIFESA" PARISSE: "ULTIMA CHANCE PER MOSTRARE LA NOSTRA CRESCITA" Edinburgo (Scozia) – “Contro il Giappone avevamo puntato su una mischia d’esperienza ed una linea dei trequarti giovane, domani contro la Scozia la situazione sarà invertita: la linea dei trequarti è quella che ha finito il 6 Nazioni, davanti invece avremo un paio di giocatori che hanno trovato sin qui meno spazio”. Così il dell’Italia Nick Mallett oggi ad Edinburgo nel corso dell’incontro stampa della vigilia insieme a capitan Sergio Parisse. Domani l’Italrugby affronterà la Scozia nell’ultimo test pre-Mondiale dopo la vittoria sul Giappone di sabato 13 a Cesena: “Sicuramente dovremo migliorare in difesa, specialmente i trequarti. I giapponesi contro di noi sono riusciti ad avanzare troppo dopo la prima fase di gioco, in questi giorni abbiamo lavorato molto sulla salita difensiva e sul controllo della linea del vantaggio” ha detto Mallett. “La Scozia è un avversario duro, una squadra che sotto Andy Robinson è molto migliorata centrando risultati di prestigio contro Australia, Sudafrica, Argentina: grandi vittorie che noi non abbiamo ancora raggiunto. Anche nell’ultimo Sei Nazioni, nonostante abbiano chiuso come noi con una sola vittoria, sono sempre stati a contatto nel punteggio” ha aggiunto il CT. “Stiamo entrando nella fase finale di un lavoro durato quattro anni – ha concluso Mallett – e sicuramente oggi l’Italia ha una profondità di giocatori nei vari reparti che prima non aveva: negli ultimi due anni abbiamo trovato giocatori che possono essere competitivi a livello internazionale come Semenzato, Gori, Orquera, Cittadini ed altri ancora. Ma al di sopra di tutto questo gruppo ha grandi qualità umane”. “La partita contro la Scozia è l’ultima chance per dimostrare la nostra crescita, contro il Giappone non siamo stati molto brillanti ma domani contro un avversario più ostico saremo mentalmente più pronti” ha detto capitan Parisse. “La Scozia in touche è molto più simile all’Irlanda che affronteremo il 2 ottobre a Dunedin, per noi sarà una nuova verifica importante: con il Giappone abbiamo dimostrato di fare bene in mischia, domani potremo testare ad un livello più alto anche le nostri rimesse per cercare di avere buoni palloni”. “La rosa è molto più ampia di qualche anno fa, credo che oggi tutti i trenta convocati per i Mondiali possono giocare titolari. Mallett ha sempre creduto nelle nostre potenzialità e questo per noi giocatori è molto importante. Quando un giocatore vede il tecnico coinvolto in prima persona ha voglia di giocare per lui ed è quello che noi faremo domani ed ai Mondiali”. Queste le formazioni domani in campo: Edinburgo, Murrayfield Stadium – sabato 20 agosto 2011, ore 17.00 (18 in Italia) Test match – diretta La7/Sky Sport 2 HD Scozia v Italia Scozia: Lamont R.; Evans M., De Luca, Morrison, Danielli; Parks, Blair; Vernon, Barclay, Brown; Kellock (cap), Hines; Low, Lawson, Dickinson a disposizione: Hall, Murray, Gray, Rennie, Cusiter, Jackson, Walker all. Robinson A. Italia: Masi; Benvenuti, Garcia, Canale, Bergamasco Mi.; Orquera, Semenzato; Parisse (cap), Barbieri R., Derbyshire; Van Zyl, Del Fava; Castrogiovanni, Ongaro, Lo Cicero a disposizione: D’Apice, Cittadini, Bortolami, Furno, Gori, Bocchino, Zanni all. Mallett arb. Pearson (Inghilterra)

