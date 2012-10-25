Loading...

CONTRO PRATO PER RIPRENDERE IL CAMMINO INTERROTTO

25/10/2012

CONTRO PRATO PER RIPRENDERE IL CAMMINO INTERROTTO
 
La Vea Femi-Cz R. Rovigo Delta riprende, sabato alle 16,00, il campionato di Eccellenza contro un avversario temibile.
I Cavalieri Prato sono partiti alla grande e, finora, hanno confermato la solidità della loro struttura.
Rovigo ha preparato lincontro con molta attenzione ed i giocatori hanno condotto buoni allenamenti per migliorare le strutture difensive e gli schemi di gioco offensivi.
Tutti sono concentratissimi e consapevoli dellimportanza dellincontro e nessuno domenica si tirerà indietro.
Il campionato è cominciato da poco e ci sarà tempo per migliorare la posizione in classifica, ma, nellobbiettivo di raggiungere le semifinali, occorre vincere tutti gli incontri al Battaglini.
Il valore aggiunto del fattore campo va sfruttato facendo sentire, insieme giocatori e pubblico, che Rovigo non vuole cedere il passo a nessuno.
Polla Roux ha raccomandato ai suoi giocatori intensità di gioco, attenzione ai dettagli, presenza nei punti dincontro, puntualità nei placcaggi e fame di vittoria.
Non potrà essere presente allincontro Matteo Ferro uscito per un infortunio al ginocchio nel primo tempo di Worcester. I riscontri diagnostici hanno escluso la necessità di intervento chirurgico anche se le terapie dovranno durare un paio di mesi.
Rientra in campo Joe Van Niekerk a far reparto con Pedrazzi.
Restano alcune incertezze nella formazione, ma il quindici rossoblù dovrebbe schierarsi con questi giocatori: Basson; Lubian L., Pedrazzi, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; Montauriol, De Marchi, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Gatto, Quaglio. A disposizione: Datola, Lombardi, Gaeta C., Maran, Ciochina, Calabrese, Lenarduzzi, Menon. 
 
