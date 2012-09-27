Loading...

CONVEGNO MEDICO IRB A ROMA SABATO 29 SETTEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

27/09/2012

CONVEGNO MEDICO IRB A ROMA SABATO 29 SETTEMBRE In occasione del XXXII Congresso Mondiale di Medicina dello Sport dal titolo “Sports Medicine, the challenge for the global health: Quo Vadis?”, che si svolgerà a Roma dal 27 al 30 Settembre 2012, a testimonianza del prestigio che viene riconosciuto al settore medico della FIR a livello internazionale, l’International Rugby Board ha organizzato un workshop dal titolo: "Contact Sport - Medicine and the Physician - International Rugby Board", che avrà luogo sabato 29 settembre dalle 14.00 alle 18.00 presso il Centro Congressi del Cavalieri Hilton Hotel. A condurre i lavori il Presidente della Commissione Medica Federale FIR, prof. Vincenzo Ieracitano.
Redazione

Redazione

