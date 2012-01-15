CONVOCATI ITALIA - RBS 6 NAZIONI 2012
di Redazione
15/01/2012
NOTA PER LE REDAZIONI ANNUNCIO CONVOCATI SQUADRA NAZIONALE Si ricorda ai colleghi giornalisti che, nella giornata di domani lunedì 16 gennaio, il Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Jacques Brunel ufficializzerà a mezzo comunicato stampa i trenta atleti convocati per le prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni 2012 contro Francia (Parigi, 4 febbraio) ed Inghilterra (Roma-Olimpico, 11 febbraio). La Nazionale si radunerà presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma domenica 22 gennaio. per info Andrea Cimbrico Media Manager FIR +39.320.78.77.687 [email protected]
