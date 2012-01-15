Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CONVOCATI ITALIA - RBS 6 NAZIONI 2012

Redazione Avatar

di Redazione

15/01/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
NOTA PER LE REDAZIONI ANNUNCIO CONVOCATI SQUADRA NAZIONALE Si ricorda ai colleghi giornalisti che, nella giornata di domani lunedì 16 gennaio, il Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Jacques Brunel ufficializzerà a mezzo comunicato stampa i trenta atleti convocati per le prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni 2012 contro Francia (Parigi, 4 febbraio) ed Inghilterra (Roma-Olimpico, 11 febbraio). La Nazionale si radunerà presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma domenica 22 gennaio. per info Andrea Cimbrico Media Manager FIR +39.320.78.77.687 [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

Articolo Successivo

FIAMME ORO VITTORIOSE A FIRENZE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019