CONVOCATO TITO TEBALDI, DERBYSHIRE RIENTRA AL CLUB

CONVOCATO TITO TEBALDI, DERBYSHIRE RIENTRA AL CLUB

di Redazione 22/02/2011

NAZIONALE: CONVOCATO TITO TEBALDI, DERBYSHIRE RIENTRA AL CLUB Roma – Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato il mediano di mischia degli MPS Aironi Tito Tebaldi (14 caps) in preparazione al test-match di sabato 26 febbraio al Flaminio di Roma contro il Galles, terza giornata dell’RBS 6 Nazioni. Tebaldi è stato convocato in attesa di sviluppi circa la condizione fisica di Pablo Canavosio, la cui disponibilità per la partita di sabato è ancora in corso di valutazione da parte dello staff medico. Il ventiquattrenne numero nove degli Aironi si è aggregato in giornata alla Squadra Nazionale ed ha regolarmente preso parte all’allenamento del pomeriggio insieme ai compagni. Non sarà invece disponibile per la sfida al Galles il flanker della Benetton Treviso Paul Derbyshire, che non ha ancora completamente risolto i problemi al soleo della gamba sinistra che già lo avevano costretto a saltare le prime due giornate del Torneo. Lo staff medico seguirà l’evolversi del quadro clinico insieme alla Benetton Treviso in vista di un possibile utilizzo nel test-match del 12 marzo contro la Francia. L’atleta farà rientro domani mattina al Club d’appartenenza. La rosa dei ventisei giocatori a disposizione del CT Mallett per la partita di sabato è aggiornata come segue: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 73 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 83 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 77 caps) Tallonatori Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 49 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 34 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 17 caps) Santiago DELLAPE' (Racing-Metro Paris, 62 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 50 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 18 caps) Flanker/n.8 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 11 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 74 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 49 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 34 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 1 cap) Tito TEBALDI (MPS Aironi, 14 caps) Mediani d'apertura/Estremi Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 6 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 26 caps) Luciano ORQUERA (Brive, 19 caps) Centri/ali Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 3 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 78 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 63 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 20 caps) Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 57 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 10 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

