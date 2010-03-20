Home Senza categoria Coppa Italia: Benetton Treviso e Petrarca Padova si contendo la finale

Coppa Italia: Benetton Treviso e Petrarca Padova si contendo la finale

di Redazione 20/03/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Mancano ormai meno di ventiquattro ore alla finale della Coppa Italia 2010, che vedrà Benetton Treviso e Petrarca Padova opposte una contro l'altra allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. Il calcio d'inizio è previsto per le 16, con direzione di gara affidata a Mauro Dordolo di Udine, assistito dai Stefano Traversi di Rovigo e Francesco Lento di Udine e con Giampietro Crivellini di Udine quarto uomo. Il match sarà anche seguito in diretta dalle telecamere di Rai Sport Più (canale 38 del digitale terrestre o 227 della piattaforma Sky) e sul sito internet della stessa emittente in streaming. I biglietti avranno il costo unico di 15 euro sia per la tribuna ovest che per la tribuna est, con la sola eccezione della tribuna centrale, i cui tagliandi d'ingresso saranno invece venduti a 35 euro, entrata gratuita, invece, per i ragazzi sotto i 16 anni e ingresso a prezzo agevolato per i genitori dei ragazzi presenti allo stadio per il Memorial Suriani. I botteghini dello stadio apriranno a partire dalle 14. Oggi i tecnici Franco Smith e Pasquale Presutti hanno scelto le formazioni che daranno battaglia sul campo del Battaglini per portare a casa la coppa. Il XV di partenza della Benetton Treviso 15 Brendan WILLIAMS; 14 Emiliano MULIERI, 13 Ezio GALON, 12 Simon PICONE, 11 Benjamin DE JAGER; 10 Marius GOOSEN, 9 Fabio SEMENZATO; 8 Dion KINGI, 7 Enrico PAVANELLO, 6 Benjamin VERMAAK; 5 Corniel VAN ZYL, 4 Michele SUTTO; 3 Pedro DI SANTO, 2 Diego VIDAL, 1 Augusto ALLORI. Nove gli uomini che si giocheranno la possibilità di indossare una maglia dal numero 16 al numero 23. Si tratta di: Robert BARBIERI, Steven BORTOLUSSI, Tobias BOTES, Andrea CECCATO, Enrico CECCATO, Salvatore COSTANZO, Ignacio Fernandez ROUYET, Andrea MARCATO e Silvio ORLANDO. I XV titolari del Petrarca Padova 15 Warren SPRAGG; 14 Fabio FAGGIOTTO, 13 Stefano AMBROSIO, 12 Roberto BERTETTI, 11 Martin ACUNA; 10 Ludovic MERCIER (cap.), 9 Nicola LEONARDI (v.cap.); 8 Zane ANSELL, 7 Nicolas GALATRO, 6 Nicola BEZZATI; 5 Douglas FLETCHER, 4 Gonzalo PADRÒ; 3 Dario CHISTOLINI, 2 Nicola GATTO, 1 Augustin COSTA REPETTO. A disposizione: 16 Chris CAPORELLO, 17 Giovanni MARCHETTO, 18 FILIPPINI, 19 Mariano GASTALDI, 20 Alessandro BILLOT, 21 Enrico PATRIZIO, 22 Alessandro CHILLON, 23 Matteo SCLOSA.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp