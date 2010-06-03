Home Federazione Italiana Rugby Coppa Italia femminile

di Redazione 03/06/2010

Il Giudice Sportivo ha omologato le gare della finale di Coppa Italia di Rugby a 7 Femminile - categoria Seniores ed Under 16 - disputate a Rovigo domenica scorsa, 30 maggio. Nel corso del concentramento finale della stagione 2009-2010 sono stati attribuiti quattro trofei, di cui tre per la categoria seniores: il Trofeo d’Elite è stato assegnato alla squadra prima classificata del girone d’elite, il Rugby Casale, che nella finale per il primo posto ha superato Benetton Treviso 15 a 5; si è aggiudicata il Trofeo Plate la società Rugby Etruschi Livorno che nella finale per undicesimo posto ha superato la formazione del CUS Torino 20 – 10; alla CUS Verona è stato attribuito l’ultimo dei tre riconoscimenti in palio, il Trofeo Bowl (19esima classificata). Il Trofeo Under 16 è stato conquistato dal Rugby Academy Noceto, primo classificato del girone juniores. Di seguito i risultati delle gare disputate nel corso dei due concentramenti e le classifiche finali. CATEGORIA SENIORES CLASSIFICA FINALE COPPA ITALIA DI RUGBY A 7 SENIORES 2009-2010 1°. Rugby Casale – Trofeo d’Elite 2° Benetton Treviso 3°. Pol. Paganica Rugby 4°. All Reds Roma 5°. Asri Rugby 6°. Rugby Colorno 7°. Modena Rugby 8°. Valsesia Rugby 9°. Liceo Classico A. Volta di Como 10°. Rugby Lecco 11°. Rugby Etruschi Livorno – Trofeo Plate 12°. Cesin CUS Torino 13° Le Rose Rovigo 14°. Vnejulia 15°. Rugby Calvisao 16°. Messina Rugby Clan 17°. Rugby CUS Bologna 18°. Rugby Monza 1949 19°. CUS Verona Rugby – Trofeo Bowl 20°. Amatori R. San Donà 21°. Pol. J and J. 22°. Pol. Atlatins 23°. CUS Ferrara Rugby I RISULATI GIRONE ELITE -QUALIFICAZIONE POULE A Pol. Paganica R. – Modena Rugby, 21 - 14 Liceo Classico A. Volta di Como – Rugby Casale, 0 - 20 Rugby Casale – Pol. Paganica R., 21 - 21 Modena Rugby – Rugby Asti, 12 - 14 Rugby Casale – Rugby Asti, 25 - 0 Pol. Paganica R. – Liceo Classico A. Volta di Como, 40 - 15 Modena Rugby – Rugby Casale, 5 - 25 Liceo Classico A. Volta di Como – Rugby Asti, 10 - 20 Rugby Asti – Pol. Paganica R., 21 - 21 Modena Rugby - Liceo Classico A. Volta di Como, 21 - 12 POULE B Rugby Colorno – Rugby Vasesia, 5 - 5 Benetton Treviso – Rugby Lecco, 40 - 0 Rugby Lecco – Rugby Colorno, 0 - 25 Rugby Vasesia – All Reds, 5 - 20 Rugby Lecco - All Reds, 0 - 20 Rugby Colorno – Benetton Treviso, 5 - 20 Rugby Vasesia – Rugby Lecco, 25 - 0 Benetton Treviso – All Reds, 15 - 10 All Reds – Rugby Colorno, 5 - 10 Rugby Vasesia - Benetton Treviso, 26 - 33 FINALI Finale 9° posto: R. Lecco – L. C. A. Volta Como, 5 - 15 Finale 7° posto: R. Valsesia – Modena R., 15 - 25 Finale 5° posto: R. Colorno – R. Asti, 10 - 15 Finale 3° posto: All Reds – Pol. R. Paganica, 0 - 35 Finale 1° posto: Benetton TV – R. Casale, 5 - 15 TROFEO PLATE QUARTI DI FINALE Le Rose Rovigo – Rugby Monza 1949, 25 - 0 Cesin Cus Torino – Messina Rugby Clan, 20 - 5 Cus Bologna – Venjulia, 10 - 25 Rugby Calvisano – Rugby Etruschi Livorno, 10 - 20 SEMIFINALI Le Rose Rovigo – Cesin Cus Torino, 10 - 25 Rugby Etruschi Livorno – Venjulia, 25 - 5 Rugby Monza - Messina Rugby Clan, 5 - 25 Rugby Calvisano – Cus Bologna, 20 - 10 FINALI Finale 17° posto: R. Monza – CUS Bologna, 0 - 20 Finale 13° posto: R. Messina – R. Calvisano, 10 - 25 Finale 15° posto: Le Rose Rovigo – Venjulia, 15 - 10 Finale 11° posto: CUS Torino – Rugby Etruschi Livorno, 10 - 20 TROFEO BOWL GIRONE UNICO Am. Rugby San Donà – Cus Ferrara, 21 - 14 Pol. J and J Reggio Emilia – Cus Verona, 22 - 31 Atlantis – Am. Rugby San Donà, 10 - 30 Cus Verona – Cus Ferrara, 15 - 0 Cus Verona – Atlantis, 35 - 0 Cus Ferrara – Pol. J and J Reggio Emilia, 5 - 25 Atlantis – Cus Ferrara, 15 - 10 Pol. J and J Reggio Emilia – Am. Rugby San Donà, 5 - 20 Am. Rugby San Donà – Cus Verona, 5 - 25 Pol. J and J Reggio Emilia – Atlantis, 19 - 17 CATEGORIA UNDER 16 CLASSIFICA FINALE COPPA ITALIA DI RUGBY A 7 UNDER 16 2009-2010 1°. Rugby Academy Noceto 2°. Valsugana Padova 3°. Benetton Treviso 4°. Red&Blu Rugby 5°. Mustang Pesaro 6°. Monza Rugby 1949 7°. Etruschi Rugby Livorno RISULTATI GIRONE UNICO MUSTANG PESARO – BENETTON TREVISO, 0- 20 RUGBY ACADEMY NOCETO - RUGBY MONZA, 30 - 0 MUSTANG PESARO – RED&BLU, 5 - 10 RUGBY ACADEMY NOCETO - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO, 25 - 5 MUSTANG PESARO - RUGBY MONZA, 10 - 0 BENETTON TREVISO – RED&BLU, 15 - 10 VALSUGANA PADOVA - RUGBY ACADEMY NOCETO, 0 - 15 RUGBY ACADEMY NOCETO - MUSTANG PESARO, 10 - 5 BENETTON TREVISO - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO, 20 - 0 RUGBY MONZA - VALSUGANA PADOVA, 0 - 30 RED&BLU - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO25 - 5 VALSUGANA PADOVA- RUGBY ETRUSCHI LIVORNO, 30 - 0 BENETTON TREVISO - RUGBY MONZA, 30 - 5 VALSUGANA PADOVA - MUSTANG PESARO, 20 - 0 VALSUGANA – RED&BLU, 10 - 5 RUGBY ETRUSCHI LIVORNO - MUSTANG PESARO, 5 - 10 RUGBY MONZA - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO, 20 - 0 RUGBY MONZA – RED&BLU, 10 - 14 RED&BLU - RUGBY ACADEMY NOCETO, 0 - 25 RUGBY ACADEMY NOCETO - BENETTON TREVISO, 10 - 0

