Coppa Italia femminile a Rovigo

di Redazione 24/05/2010

La città di Rovigo si prepara ad ospitare domenica prossima l'atto conclusico della Coppa Italia di Rugby a 7 Femminile che assegnerà i Trofei Seniores ed Under 16 2009-2010. Le gare che avranno inzio alle ore 15.00, si svolgerano sui tre campi del "Mario Battaglini" di via Alfieri e sul vicino campo del Ras Commenda di via della Costituzione. Alla finale di Rovigo parteciperanno trenta squadre, ventitrè Seniores e sette Under 16. Le ventitrè squadre seniores comporranno tre poule - Elite, Plate e Bowl - in base alla qualificazione ottenuta nei rispettivi gironi al termine della fase di qualificazione (12 concentramenti totali). Solo le prime e le seconde classificate delle cinque poule si contenderanno il Trofeo 2009-2010. Sono in lizza: POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY (1° Girone 1 - Lazio) ALL REDS RUGBY ROMA (2° Girone 1 - Lazio) BENETTON RUGBY TREVISO (1° Girone 2 - Veneto) RUGBY CASALE (2° Girone 2 - Veneto) RUGBY COLORNO F. (1° Girone 3 – Emilia) MODENA RUGBY CLUB (2° Girone 3 - Emilia) ASTI RUGBY 1981 (1° Girone 4 – Piemonte) VALSESIA RUGBY (2° Girone 4 – Piemonte) LICEO CLASSICO A.VOLTA di Como (1° Girone 5 – Lombardia) RUGBY LECCO (2° Girone 5 - Lombardia) Partecipano per il "Plate" le terze e le quarte classificate, ovvero: MESSINA RUGBY CLAN (3° Girone 1 – Lazio) CESIN CUS TORINO RUGBY (3° Girone 4 – Piemonte) VENJULIA (3° Girone 2 - Veneto) RUGBY ETRUSCHI LIVORNO (4° Girone 2 - Veneto) RUGBY C.U.S. BOLOGNA (3°Girone 3 – Emilia) LE ROSE ROVIGO RUGBY (4° Girone 3 - Emilia) RUGBY CALVISANO (3° Girone 5 – Lombardia) RUGBY MONZA 1949 (4°Girone 5 – Lombardia) Quinte e seste classificate partecaperanno, invece, al girone per il "Bowl" e sono: AMATORI RUGBY SAN DONA (5° Girone 2 - Veneto) C.U.S. VERONA RUGBY (6° Girone 2 - Veneto) POLISPORTIVA J AND J CLUB di Reggio Emilia (5° Girone 3 – Emilia) CUS FERRARA RUGBY (6° Girone 3 - Emilia) POLISPORTIVA ATLANTIS di Mantova (5° Girone 5 – Lombardia) Mustang Pesaro, Red&Blu Rugby di Colleferro, Benetton Treviso, Etruschi Livorno, Rugby Academy di Noceto, Valsugana Padova, Rugby Monza 1949 si contenderanno, invece, il Trofeo Under 16. La manifestazione verrà presenta alla stampa giovedì prossimo, 27 maggio, alle ore 18.00, nella Salone d'Onore del Comune di Rovigo (Palazzo Nodari, piazza Vittorio Emanuele II).

