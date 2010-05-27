Coppa Italia Femminile U16: calendario
di Redazione
27/05/2010
Mustang Pesaro, Red&Blu, Benetton Treviso, Rugby Etruschi Livorno, Rugby Academy Noceto, Valsugana Padova e Rugby Monza sono le pretendenti al Trofeo Coppa Italia Under 16 2009-2010, manifestazione in programma a Rovigo domenica prossima, 30 maggio. Le sette squadre, inserite in unico girone all’italiana, si affronteranno a patire dalle ore 15.30: a dare il via alla finale di categoria la doppia sfida Mustang Pesaro – Benetton Treviso e Red&Blu – Rugby Etruschi Livorno. Al termine del girone la squadra che risulterà prima classificata della poule si aggiudicherà il Trofeo 2009-2010. Questa mattina la FIR ha reso noto il calendario degli incontri in programma sui campi del Mario Battaglini di Rovigo. Di seguito il programma: 30.05.2010 - Rovigo, Stadio Battaglini, Campo Centrale 15.30, MUSTANG PESARO – BENETTON TREVISO 15.40, RUGBY ACADEMY NOCETO - RUGBY MONZA 15.50, MUSTANG PESARO – RED&BLU 16.00, RUGBY ACADEMY NOCETO - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 16.10, MUSTANG PESARO - RUGBY MONZA 16.20, BENETTON TREVISO – RED&BLU 16.30, VALSUGANA PADOVA - RUGBY ACADEMY NOCETO 16.40, RUGBY ACADEMY NOCETO - MUSTANG PESARO 16.50, BENETTON TREVISO - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 17.00, RUGBY MONZA - VALSUGANA PADOVA
30.05.2010 - Rovigo, Stadio Battaglini, Campo Laterale 15.30, RED&BLU - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 15.40, VALSUGANA PADOVA- RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 15.50, BENETTON TREVISO - RUGBY MONZA 16.00, VALSUGANA PADOVA - MUSTANG PESARO 16.10, VALSUGAN – RED&BLU 16.20, RUGBY ETRUSCHI LIVORNO - MUSTANG PESARO 16.30, RUGBY MONZA - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 16.40, RUGBY MONZA – RED&BLU 16.50, RED&BLU - RUGBY ACADEMY NOCETO 17.00, RUGBY ACADEMY NOCETO - BENETTON TREVISO
30.05.2010 - Rovigo, Stadio Battaglini, Campo Laterale 15.30, RED&BLU - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 15.40, VALSUGANA PADOVA- RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 15.50, BENETTON TREVISO - RUGBY MONZA 16.00, VALSUGANA PADOVA - MUSTANG PESARO 16.10, VALSUGAN – RED&BLU 16.20, RUGBY ETRUSCHI LIVORNO - MUSTANG PESARO 16.30, RUGBY MONZA - RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 16.40, RUGBY MONZA – RED&BLU 16.50, RED&BLU - RUGBY ACADEMY NOCETO 17.00, RUGBY ACADEMY NOCETO - BENETTON TREVISO
Articolo Precedente
A Livorno il 6 giugno trofeo u.16 Alessandro Bernini
Articolo Successivo
Finale Super 10: Stadio Plebiscito
Redazione