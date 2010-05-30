Home Federazione Italiana Rugby Coppa Italia femminile

Coppa Italia femminile

di Redazione 30/05/2010

Il Rugby Casale si è aggiudicato il Trofei Seniores della Coppa Italia Femminile di Rugby a 7 2009-2010. Sul campo centrale del Mario Battaglini di Rovigo il Casale ha superato il Treviso per 15-05. Ventitrè le formazioni ai nastri di partenza per la categoria Seniores, sette per l’Under 16 che hanno disputato nel totale sessant’otto gare. Ha aperto la manifestazione alle 14.30 la gara tra le padrone di casa de Le Rose Rovigo ed il Monza. A seguire sui tre campi del Battaglini e su quello del RAS Commenda si sono svolte tutte le altre gare. Durante la manifestazione sono scese in campo anche due selezioni under 14 che hanno dato prova delle loro capacità sul campo del “Battaglini”. “La giornata di oggi rappresenta la chiusura della stagione sia a livello seniores che under 16" - ha commentato Maria Cristina Tonna, responsabile settore femminile della FIR - "Mi fa molto piacere in tribuna tecnici ed atlete che partecipano al massimo campionato a testimonianza dell’unione del movimento. La Coppa Italia è un manifestazione di propaganda e sviluppo del rugby, un’attività il cui scopo è quello di avvicinare ragazze alla nostra disciplina avviandole al rugby a quiandici. La Coppa Italia è il “trampolino di lancio” verso la massima divisone: ne sono l’esempio Benevento, Valsugana, Sesto e Perugia che quest’anno hanno giocato nel Campionato di Serie A portando il numero delle squadre dalle sette del 2008-2009 alle undici della stagione appena conclusa. L’edizione 2009-2010 si chiude con un bilancio molto positivo: quest’anno si sono iscritte cinque nuove squadre, abbiamo creato un nuovo girone territoriale, quello lombardo. Per il solo concentramento di finale sono arrivate a Rovigo più di cinquecento atlete tra Seniores, Under 16 ed Under 14 sintomo di un movimento in continua crescita che, anche grazie agi sforzi della base, ha prodotto importanti risultati sul piano internazionale: su tutti la vittoria in Galles nel 6 Nazioni ed un ottimo piazzamento in Coppa Europa con una squadra giovanissima”. “Un plauso all’organizzazione affidata a Le Rose Rovigo, in particolare a Gisella ed Enrica Quaglio, che hanno curato con precisione estrema ogni dettaglio dell’organizzazione”. Si unisce ai complimenti anche il tecnico della Nazionale Femminile Andrea Di Giandomenico, attento spettatore sui campi del Battaglini. “La Coppa Italia offre a molte ragazze la possibilità di giocare a rugby e costituisce uno dei serbatoi delle nostre nazionali, soprattutto l’Under 16 che rappresenta il ricambio delle atlete di vertice”.

