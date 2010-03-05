Home Senza categoria Coppa Italia: i 15 Bersaglieri che sfideranno i Leoni trevigiani

di Redazione 05/03/2010

E’ programmato per domani (sabato 6 marzo) alle 15 allo stadio di Monigo l’ultimo incontro della fase a gironi della Coppa Italia 2010. Nella quinta giornata la Femi-Cz Rugby Rovigo si gioca il primato nel girone con la Benetton Treviso, con i biancoverdi che scenderanno in campo davanti al pubblico di casa. Entrambe le squadre sono determinate a passare come prime classificate in modo da poter disputare la semifinale davanti ai propri tifosi, uno stimolo doppio per i Bersaglieri se si pensa che la finale della coppa è programmata proprio a Rovigo. Ritornano a disposizione del tecnico dei rossoblu i giocatori che sono stati impiegati con rappresentative nazionali, con il rientro in seconda linea di capitan Tommaso Reato, mentre Pietro Travagli ritrova la maglia numero 9. Niente da fare per gli infortunati Roberto Pedrazzi e Massimiliano Ravalle, mentre in settimana si è fermato anche Stefan Basson. A sostituirlo al centro Andrea Sartoretto, mentre continua l’impiego come estremo di Pablo Calanchini. Prima linea inedita per questa stagione con Flavio Damiano, Luke Mahoney e Giovanni Boccalon; Andrea De Marchi finalmente ha recuperato dall’infortunio ma il tecnico ha scelto di non rischiarlo dall’inizio chiamandolo comunque in panchina. Questi i 15 giocatori che scenderanno in campo contro la Benetton Treviso: Pablo CALANCHINI, Andrea PRATICHETTI, Andrea SARTORETTO, Gabriel PIZARRO, Marcello DE GASPARI, Geraman BUSTOS, Pietro TRAVAGLI, Alejandro ABADIE, Braam IMMELMAN, Younes ANOUER, Daniele TUMIATI, Tommaso REATO, Giovanni BOCCALON, Luke MAHONEY, Flavio DAMIANO. A disposizione: Rik DOLCETTO, Giuseppe DATOLA, Marco BARION, Niccolò BADOCCHI, Juan Cruz LEGORA, Riccardo BOCCHINO, Andrea BACCHETTI, Andrea DE MARCHI. Per il direttore sportivo Andrea Scanavacca “la vittoria è fondamentale. Vogliamo qualificarci come primi per poter giocare la semifinale in casa, e poi eventualmente la finale sempre in casa. Siamo consapevoli della forza del nostro avversario e che sarà dura, ma faremo di tutto per portare a casa la vittoria”. Calcio d’inizio domani (sabato 6 marzo) alle 15, dirige la partita l’arbitro Damasco di Napoli.

